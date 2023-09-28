Фетисов: «Бах не существует для меня как президент МОК»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился с «СЭ» мнением о деятельности нынешнего президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Касаемо Баха — он не существует для меня как президент МОК. Он сам — олимпийский чемпион, который по сути дела своими решениями попирает все, что создано не им, а многими поколениями в непростые для мира времена.

Олимпийское движение считалось символом единения, спортивного принципа. Пьер де Кубертен говорил, что спорт — мост для разрешения конфликтов. Это возможность общения и, конечно, это все на самом деле меняет смысл этой организации. Здесь надо подумать о том, что, скорее всего, она не соответствует тем принципам, которые сделали Олимпийские игры самым смотрибельным спортивным мероприятием», — сказал Фетисов «СЭ».

4 сентября Бах высказался о возможном допуске российских спортсменов на Олимпийские игры-2024 в Париже. По его словам, спортсмены, которые не поддерживают СВО и не связаны с военными структурами, должны быть допущены на Игры в нейтральном статусе.