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Сегодня, 21:40

Компания ФОНБЕТ готова оказать помощь российским спортсменам, которых не допустят до участия в Олимпиаде

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В компании ФОНБЕТ прокомментировали предложение президента РФ Владимира Путина вице-премьеру Дмитрию Чернышенко подумать совместно с кабинетом министров о выплатах, сопоставимых с теми, которые полагаются за Олимпиаду, для российских спортсменов, участвующих в соревнованиях высших достижений.

— Знаем о поручении президента подумать о выплатах спортсменам, которые, к сожалению, сейчас не могут принимать участие в Олимпийских играх, бороться за призовые места и устанавливать новые рекорды на международной арене. Как социально ответственная компания, поддерживающая отечественный спорт, готовы включиться в проработку этого вопроса, оказать помощь спортсменам, в том числе принять участие в формировании призовых фондов соревнований, которые проходят в России, — говорится в заявлении компании ФОНБЕТ.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

Олимпиада в Париже пройдет летом 2024 года с 26 июля по 11 августа.

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