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Сегодня, 19:52

Журова оценила реальность бойкота Олимпиады 35 странами, если будет допущена Россия

Ана Горшкова
Корреспондент
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Депутат Государственной думы Светлана Журова заявила, что разговоры о возможном бойкоте Олимпийских игр-2024 со стороны 35 стран, если туда будут допущены атлеты из России и Белоруссии, не более чем попытка политического пиара.

«Во-первых, это может быть. Но, во-вторых, Бах, по-моему, однозначно сказал, что не допустит никаких бойкотов. Гипотетически бойкотировать что-либо — зачем? Это просто политический пиар. Политическое воздействие. Никто не знает и не понимает, что будет через какое-то время. Такие заявления сейчас делаются для того, чтобы это все звучало и оставалось в повестке», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина и коалиция из 35 стран намерены бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже, если в них будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии.

Бойкотируют&nbsp;ли страны Олимпиаду-2024 в&nbsp;Париже? Украина говорит о бойкоте Олимпиады через день после отказа от радикальных решений. Кому верить?

Источник: Газета.Ru
Олимпиада
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