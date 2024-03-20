Колобков: «Обидно за наших спортсменов, которых МОК лишает возможности выступить на Олимпиаде»

Олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков в комментарии для «СЭ» высказался о ситуации с допуском российских спортсменов на Олимпиаду-2024.

«Очень обидно за наших спортсменов, которых МОК лишает возможности выступить на Олимпиаде. Они много работали, чтобы отобраться на эти игры, а их просто не допускают. Это действительно трагедия. И все заявления олимпийского комитета о том, что они делают это ради спортсменов, звучат смешно. Они просто скрывают свою слабость. Скрывают невозможность исключить политику из спорта», — сказал Колобков «СЭ».

Ранее Международный олимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады 2024 года в Париже. По словам директора департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймса Маклеода, на Игры в столице Франции могут квалифицироваться максимум 55 российских спортсменов.

Также в МОК заявили, что не будут требовать от российских спортсменов подписать декларацию с осуждением СВО.

(Александр Абустин)