Хоркина о критериях допуска россиян: «Я бы на таких условиях в Париж не поехала»

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в комментарии для «СЭ» высказалась о критериях допуска россиян до международных соревнований.

10 ноября Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала критерии допуска гимнастов из России и Белоруссии до участия в международных турнирах. Согласно ним, принять участие в соревнованиях под нейтральным статусом могут только те спортсмены, которые не поддерживали СВО и не имеют связей с вооруженными силами. В частности, на предмет поддержки СВО будут проверять соцсети спортсменов.

Помимо этого, на форме гимнастов не должно быть национальной символики. Кроме того, участие в командных дисциплинах будет запрещено.

«Я бы на таких условиях в Париж не поехала. Про других говорить не буду. Я уже говорила ранее, что все то, что нарисуют, вряд ли мы с этим согласимся. Как в воду глядела. Но ждем официальных заявлений от нашей федерации. Иллюзий не питаю уже давно. Сегодня надо сделать разнообразные, интересные, красивые, мотивирующие соревнования. Будь это чемпионаты России, турниры в клубном формате, в формате лиг — все то, о чем мы говорили на форуме «Россия — спортивная держава». Нужно делать свои соревнования для тех, кто хочет честно бороться под девизом «быстрее, выше, сильнее». Такими турнирами надо заполнять наш календарь и приглашать наших единомышленников. Хватит уже питать иллюзии», — сказала Хоркина «СЭ».

Гимнасты из России и Белоруссии были отстранены от участия в международных стартах с марта 2022 года. В июле 2023-го исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение вернуть россиян и белорусов на международные соревнования в качестве нейтральных атлетов.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.