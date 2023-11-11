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Сегодня, 12:46

Родионенко заявила, что в России нет гимнастов, желающих выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко поделилась мнением о критериях допуска российских гимнастов на Олимпиаду-2024 в Париже.

«По критериям FIG ничего нового нет. Этот вопрос отложили до понедельника. У нас нет такого положения, в котором мы должны препятствовать, если придет гимнаст и скажет: «Я еду на Олимпиаду». Но у нас и нет таких гимнастов, которое изъявили бы такое желание», — приводит слова Родионенко Sport24.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) выпустила свод жестких правил нейтральности для россиян и белорусов, которые хотят поехать на Олимпийские игры 2024 года.

Источник: sport24.ru
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