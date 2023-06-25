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Станислав Поздняков: «Участие российских спортсменов в международных стартах не стало тенденцией»

Поздняков считает, что пока рано обсуждать ситуацию с возможным допуском россиян на Олимпиаду в Париже
Антон Бабошин
Корреспондент
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Глава ОКР Станислав Поздняков считает, что на данный момент рано обсуждать ситуацию с возможным допуском россиян на Олимпийские игры-2024 в Париже.

— Как только МОК сформулирует свою позицию по участию спортсменов из России и Белоруссии в Играх-2024, мы вернемся к этому вопросу, — сказал четырехкратный олимпийский чемпион. — Пока нас туда никто не приглашал, поэтому что-то обсуждать рано. Сейчас по известным причинам полноценно выступают только боксеры, но у международной федерации тоже сложные взаимоотношения с МОК, и ездили на чемпионат мира дзюдоисты. Не скажу, что это стало тенденцией для остальных видов спорта. Хотя понятно, что унизительные условия, прописанные в рекомендациях МОК от 28 марта, будут неприемлемы для большей части нашего спортивного сообщества. Но время до Олимпийских игр еще есть, наши коллеги из Лозанны могут подумать о том, как исправить эту ситуацию.

Россияне отстранены от международных стартов с февраля прошлого года по рекомендации МОК.

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