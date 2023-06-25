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Сегодня, 19:09

Чен заявила, что Олимпиада без допинг-контроля могла бы стать отличным шоу

Алина Савинова
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Бывшая легкоатлетка Иоланда Чен высказалась на тему возможного проведения Олимпиады без допинг-контроля.

«Такие соревнования уже проводятся. Например, по якобы тяжелой атлетике, где огромные люди поднимают не менее огромные камни или тянут грузовики и самолеты. И, в принципе, никто особенно не задумывается о том, безопасно это или нет. Скорее всего, они принимают анаболические стероиды и кучу всего, чтобы набрать большую массу. Конечно же, это не очень полезно для здоровья. Поэтому я не думаю, что Олимпиада без допинг-контроля стала бы более опасной, чем-то, что уже сейчас существует и проводится. Если говорить про интерес, то, мне кажется, такие Игры могли бы привлечь большое количество людей и стать отличным представлением. Потому что шоу — это всегда интересно», — цитирует Чен RT.

Летние Олимпийские Игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1166571-chen-alternativnye-olimpiiskie-igry
Олимпиада
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