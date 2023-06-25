Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Игры
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 13:57

Станислав Поздняков: «Уверен, что число участников Всероссийского олимпийского дня превысит миллион»

Поздняков осмотрел центральную площадку Всероссийского олимпийского дня
Антон Бабошин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Руководитель ОКР Станислав Поздняков осмотрел центральную площадку Всероссийского олимпийского дня, которая в нынешнем году расположилась возле «Газпром Арены» в Петербурге, и поделился впечатлениями.

— Петербург — яркий, солнечный и олимпийский, — отметил Поздняков. — Мы уже установили неофициальный рекорд мероприятия по числу олимпийских чемпионов и призеров на одной сцене, их собралось более 50. Самым важным в этом празднике является то, что он проходит по всей стране. Центральной площадкой стал Петербург — у этого города замечательные спортивные традиции. И мы рады, что с каждой минутой люди все прибывают — здесь все ориентировано на то, чтобы всей семьей познакомиться с разными видами спорта и найти информацию о том, как записать детей в спортивную школу. То есть мы все вместе участвуем в формировании олимпийского резерва на будущее и выполняем гуманитарную миссию олимпизма. Уверен, что когда мы будем подсчитывать общее количество участников мероприятий, посвященных Всероссийскому олимпийскому дню, их будет больше миллиона человек по всей стране. В не самой простой ситуации вокруг олимпийского движения самое время сконцентрироваться на себе и на том, что мы можем предложить людям. Это здоровый образ жизни, занятия спортом — то, что мы видим здесь на площадках. Одним словом — быстрее, выше, сильнее!

Всероссийский олимпийский день проводится в 34-й раз в истории. В Петербурге представлены более 30 спортивных федераций и организаций.

Олимпиада
Станислав Поздняков
ОКР
1
0
Читайте также
Трава теряет статус самого быстрого покрытия в теннисе. Как будет на Уимблдоне?
Американцы переманили восходящую звезду биатлона. В их сети попал самый необычный юниор
На реке в Приморье нашли тело второго из троих пропавших детей
Корабль и надежды: как прошел праздник «Алые паруса – 2023»
В США назвали потери ВСУ при контрнаступлении важным уроком для страны
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Станислав Поздняков: «Российские спортсмены еще не раз будут побеждать на Олимпиадах»

Станислав Поздняков: «Участие российских спортсменов в международных стартах не стало тенденцией»
Новости
RSS RSS
Все новости