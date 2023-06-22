Глава МОК Бах заявил, что в России хотят игнора ситуации на Украине со стороны организации

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что в России хотят игнора ситуации на Украине со стороны организации.

«Несмотря на наши рекомендации, мы столкнулись с двумя конфликтующими сторонами. Россия хочет, чтобы мы проигнорировали военный конфликт. Украина хочет полностью изолировать и исключить Россию везде, где только можно. Обе позиции не являются рациональными», — приводит слова Баха «РИА Новости».

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе, за исключением тех, кто публично высказывался в поддержку СВО и связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.