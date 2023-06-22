Глава МОК Бах заявил, что решение по допуску России на Олимпийские игры не будет легким

Глава Международного Олимпийского Коммитета (МОК) Томас Бах назвал заявил, что решение по допуску России на Олимпийские игры не будет легким.

«Наш ответ прозрачен. Наши ценности — это наш компас, поэтому мы и выпустили эти рекомендации. Решение не будет легким, но в политике такого и не может быть. Только наивные верят, что так бывает. Мы осуждаем СВО с первого дня и действия российского и белорусского правительства. Но мир не черный или белый. МОК попал в ситуацию между двумя враждующими сторонами», — приводит слова Баха «РИА Новости».

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе, за исключением тех, кто публично высказывался в поддержку СВО и связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.