Монголия может выступить под нейтральным флагом на Олимпиаде-2024 в Париже

Спортсмены из Монголии могут выступить под нейтральным флагом на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Как отметил руководитель администрации правительства страны Дашзэгвийн Амарбаясгалан, это связано с тем, что Антидопинговое агентство Монголии (МОНАДА) не выполнило обязательств перед ВАДА.

«В результате появились предупреждения о том, что Монголия может выйти на Олимпиаду под белым флагом. Поэтому срочно создается рабочая группа, которую я возглавлю, для решения этой проблемы», — сказал чиновник во время брифинга.

Ранее сообщалось, что Россия осталась единственным крупным плательщиком, не оформившим ежегодный взнос в бюджет в размере 1 миллиона 267 тысяч долларов.