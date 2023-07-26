Чернышенко заявил, что в МОК процветает монополия избранных наций

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высказался об очередном заявлении главы МОК Томаса Баха по вопросу допуска россиян на Олимпийские игры 2024 года, информирует ТАСС.

По словам Чернышенко, МОК, который должен защищать интересы спортсменов, уже давно превратился в структуру, где процветает геронтократия и монополия избранных наций.

«У нашей страны огромный опыт, мотивация и перспектива, чтобы делать самостоятельно форматы масштаба Олимпийских игр и даже круче. Мы уверены, что сможем подготовить достойный ответ на действия мирового спортивного лобби», — добавил вице-премьер.

Чернышенко заявил, что Россия не будет изолирована от международного спорта, и напомнил, что в августе в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием представителей ШОС, БРИКС, СНГ. Кроме того, в 2024 году впервые состоятся «Игры будущего», Игры дружбы, Игры БРИКС.

Ранее в среду 69-летний немец Бах заявил, что МОК не будет ставить дедлайн по допуску россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже.