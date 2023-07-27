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Украинским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами

Виталий Косик
Корреспондент
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Министерство молодежи и спорта Украины разрешило участвовать украинским атлетам в соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии, выступающими под нейтральным флагом, сообщает «РИА Новости».

Новый указ, опубликованный на сайте министерства, не разрешает выступать спортсменам на турнирах, где россияне и белорусы выступают под своими флагами.

Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины неоднократно заявлял о возможности бойкота Олимпиады в Париже в том случае, если российских и белорусских спортсменов допустят к соревнованиям.

28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
МОК
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