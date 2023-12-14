Тарасова поддержала слова Путина об извращении МОК идей де Кубертена: «Сильнейшие дома сидят»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» слова президента России Владимира Путина, назвавшего извращением идей Пьера де Кубертена условия допуска российских спортсменов на Олимпиаду.

«Согласна с этими словами. Сейчас побеждают те, кто никогда и думать не мог, что станет первым. Соревноваться же надо с сильнейшими. А сильнейшие дома сидят. За что?» — сказала Тарасова «СЭ».

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. В организации подчеркнули, что символика России не может демонстрироваться на Олимпиаде-2024.

14 декабря МОК сообщил, что лицензии на участие в Играх в Париже получили шестеро российских и пятеро белорусских спортсменов.