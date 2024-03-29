Анатолий Чайковский: «Жена говорит, что не поехала бы на Олимпиаду в нейтральном статусе. У меня другое мнение...»

Бывший главный редактор журнала «Физкультура и спорт» Анатолий Чайковский, написавший множество книг о фигурном катании, муж великой Елены Чайковской, в интервью «СЭ» поддержал участие россиян в Олимпиаде-2024.

— Плющенко считает, что нашим атлетам надо ехать на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе. Кто-то категорически против. А вы как думаете?

— Если человек завоевал олимпийскую лицензию — пусть отправляется в Париж. Да, с ограничениями, без флага и гимна, но все равно весь мир будет знать, что это наш спортсмен. Так что никого осуждать не стану.

В этот момент в комнату заглянула Елена Анатольевна Чайковская. Услышав, о чем речь, воскликнула:

— А вот я на таких условиях ни за что бы не поехала! Никто меня не переубедит! Нельзя позволять вытирать о себя ноги!

Чайковская ушла, а Анатолий Михайлович произнес миролюбиво:

— Я размышляю как журналист. А Мадам — как человек, работающий в этой системе. Все-таки главный тренер сборной. Да и говорила в первую очередь о себе, не о спортсменах. Они сами должны принимать решение, без оглядки на политику.