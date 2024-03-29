Тарасова резко ответила Баху на слова об избежании бойкота Олимпиады-2024

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который заявил, что МОК смог избежать бойкота Олимпиады со стороны России и Украины, хотя такая угроза была.

Он добавил, что комитет делает все грамотно, если в итоге «обе стороны недовольны». По словам Баха, это говорит о непредвзятости.

«Почему мы должны быть рады или довольны? Считаю, что условия, при которых наши спортсмены будут участвовать на Олимпиаде, отличаются от всех других. Это несправедливо, непорядочно и безобразно! Условия для участия должны быть одинаковые для всех. Мы ничего не сделали, чтобы нас не допускать на Олимпиаду, Бах должен это знать. Он нам не подарок делает, мы его [подарок] ни от кого не ждем. По какому поводу он вздумал нас отстранить от Олимпийских игр? Условия выдвигает безобразнейшие, оскорбительные и унизительные. А наши спортсмены на протяжении всех лет украшали Олимпийские игры», — сказала Тарасова «СЭ».

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Также комитет запретил россиянам и белорусам участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.