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Сегодня, 17:50

Жорин оценил шансы ОКР в суде против МОК: «Зависит от того, какой процент политики будет при рассмотрении апелляции»

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Известный адвокат Сергей Жорин в комментарии для «СЭ» высказался о том, что Спортивный арбитражный суд (САS) в Лозанне зарегистрировал апелляцию ОКР на отстранение, вынесенное ранее Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Я как гражданин России считаю, что спорт не должен страдать из-за политики. Спорт должен быть отделен от политики. Поэтому я считаю, что приостановка членства ОКР в МОК недопустима. Я, в свою очередь, как патриот в хорошем смысле этого слова, надеюсь, что все-таки спортсмены не пострадают и апелляция будет удовлетворена. Какие шансы выиграть дело? Все зависит от того, какой процент политики будет при рассмотрении этой апелляции.
Уверен, если при рассмотрении апелляции лица, которые уполномочены принимать решения, дистанцируются от политических моментов и будут действовать исключительно в соответствии с уставом МОК, то шансы очень большие, если не сказать, что стопроцентные. Но чем больше политических аспектов будет у лиц, принимающих решения, тем ниже шансы на удовлетворение апелляции. Я все же надеюсь, что здравый смысл возобладает. Политикой пусть занимаются политики, а спортсмены должны заниматься спортом и радовать зрителей и болельщиков», — сказал Жорин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

12 октября МОК временно отстранил ОКР из-за того, что организация включила представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

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