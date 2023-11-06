Тарасова считает, что ОКР не стоит рассчитывать на положительное решение CAS

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что Олимпийскому комитету России (ОКР) не стоит рассчитывать на положительный исход в споре с Международным олимпийским комитетом (МОК) в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Думаю, на что-то хорошее нам рассчитывать нечего», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

12 октября МОК временно отстранил ОКР из-за того, что организация включила представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.