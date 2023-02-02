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Журова считает, что МОК может устроить из вопроса допуска россиян пропагандистскую историю

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) может сделать из вопроса о допуске россиян на Олимпиаду в Париже пропагандистскую историю.

«То, что нас не собираются сразу пускать на Олимпиаду, было понятно, не надо питать себя иллюзиями, у нас многие думали, что будет флаг и гимн. МОК сейчас делает свои заявления, находясь под огромным давлением, они нас заманивают, говорят, что готовы вернуть россиян, но при определенных условиях. Я думаю, что вскоре они потребуют от россиян осуждения СВО, чтобы участвовать в Азиатских играх. Я не удивлюсь, если они захотят это сделать публично, транслировать по всем каналам и сделать из этого пропагандистскую историю», — приводит слова Журовой ТАСС.

25 января Исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе

Источник: https://tass.ru/sport/16949101
Светлана Журова
МОК
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