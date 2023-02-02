Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

Сегодня, 20:17

Мамиашвили убежден, что МОК найдет компромиссное решение в вопросе допуска россиян

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) найдет компромиссное решение и докажет свою состоятельность в вопросе допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Убежден, что МОК найдет компромиссное решение и докажет свою состоятельность. Состоятельность, на которую не может распространиться политическое давление со стороны. Сегодня Азия, завтра где? Сегодня Россия, завтра кто? Во что мы превращаемся? Сегодня открыто звучат призывы стран к бойкотам, что противоречит конституции, хартии МОК и духу олимпизма. Хочу напомнить — мы на эти грабли уже наступали и бойкоты ни к чему хорошему не приводили. И это не только мое мнение — человека, который из-за процедуры бойкота лишился возможности выступить на Играх 1984 года. Этого мнения придерживаются и в том числе американские борцы. Это их категорическая позиция. Позиция спортсменов, которые полностью разделяют олимпийские ценности», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

25 января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе. В оргкомитете Олимпийских игр-2024 сообщили, что примут решение о допуске российских спортсменов в зависимости от постановления МОК.

Источник: https://tass.ru/sport/16948843
Михаил Мамиашвили
МОК
1
0
Читайте также
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
«Госуслуги» со 2 февраля приостановили прием заявлений на загранпаспорт нового образца
Лавров: чем дальнобойнее оружие поставляется Киеву, тем дальше его нужно отодвигать от РФ
Песков назвал констатацией факта слова Гейтса о России с сильным правительством
В Запорожскую область прибыли турецкие добровольцы для участия в СВО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свищев — о заявлении МОК: «Надеюсь, что в летнем сезоне мы сможем принять участие в соревнованиях»

Журова считает, что МОК может устроить из вопроса допуска россиян пропагандистскую историю
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости