Мамиашвили убежден, что МОК найдет компромиссное решение в вопросе допуска россиян

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) найдет компромиссное решение и докажет свою состоятельность в вопросе допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Убежден, что МОК найдет компромиссное решение и докажет свою состоятельность. Состоятельность, на которую не может распространиться политическое давление со стороны. Сегодня Азия, завтра где? Сегодня Россия, завтра кто? Во что мы превращаемся? Сегодня открыто звучат призывы стран к бойкотам, что противоречит конституции, хартии МОК и духу олимпизма. Хочу напомнить — мы на эти грабли уже наступали и бойкоты ни к чему хорошему не приводили. И это не только мое мнение — человека, который из-за процедуры бойкота лишился возможности выступить на Играх 1984 года. Этого мнения придерживаются и в том числе американские борцы. Это их категорическая позиция. Позиция спортсменов, которые полностью разделяют олимпийские ценности», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

25 января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе. В оргкомитете Олимпийских игр-2024 сообщили, что примут решение о допуске российских спортсменов в зависимости от постановления МОК.