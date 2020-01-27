Женский отборочный олимпийский турнир перенесен в Сербию из-за коронавируса

Женский баскетбольный квалификационный турнир к Олимпийским играм-2020, который должен был пройти в Китае, перенесен в Сербию. Причиной переноса послужили меры безопасности в связи с распространением на территории КНР коронавируса, сообщает официальный сайт ФИБА.

Проведение квалификационных турниров было запланировано в четырех городах, в том числе и в китайском Фошане. Теперь соревнования пройдут 6-9 февраля в Белграде.