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Женский отборочный олимпийский турнир перенесен в Сербию из-за коронавируса

15:00

Женский баскетбольный квалификационный турнир к Олимпийским играм-2020, который должен был пройти в Китае, перенесен в Сербию. Причиной переноса послужили меры безопасности в связи с распространением на территории КНР коронавируса, сообщает официальный сайт ФИБА.

Проведение квалификационных турниров было запланировано в четырех городах, в том числе и в китайском Фошане. Теперь соревнования пройдут 6-9 февраля в Белграде.

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