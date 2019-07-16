Зеленский хотел бы провести на Украине Олимпиаду

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру молодежи и спорта Игорю Жданову и президенту НОК Украины Сергею Бубке разработать стратегический план по финансированию объектов спортивной инфраструктуры, которые можно было бы использовать для проведения Олимпиады.

– Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду, – приводит пресс-служба слова Зеленского. – Мы должны быть амбициозными. Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь.

Следующая летняя Олимпиада пройдет в 2020 году в Токио, а зимняя – в 2022 году в Пекине.