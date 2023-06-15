World Athletics не стала сокращать представительство россиян в пуле допинг-тестирования

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не стала сокращать представительство россиян в своем пуле допинг-тестирования. Во втором квартале число россиян составляет 16 человек, сообщает ТАСС.

Сохранили места в международном пуле допинг-тестирования Мария Ласицкене, Данил Лысенко, Илья Иванюк (все — прыжки в высоту), Анжелика Сидорова, Полина Кнороз (обе — прыжки с шестом), Илья Шкуренев (многоборье), Василий Мизинов, Антон Курбатов, Маргарита Никифорова, Рейхан Каграманова, Сергей Кожевников, Елена Лашманова, Эльвира Хасанова, Клавдия Афанасьева (все — спортивная ходьба), Валерий Пронкин и Андрей Романов (оба — метание молота).

Российские команды и сборные отстранены от участия в междунарожных соревнованиях из-за ситуации на Украине.