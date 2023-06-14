Матыцин заявил, что Россия остается верной принципам олимпизма

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что российский спорт всегда будет частью международного олимпийского движения и остается верным принципам олимпизма.

«Россия всегда есть, была и будет частью международного олимпийского движения, — цитирует ТАСС Матыцина. — Мы остаемся верными принципам олимпизма, будущее у нас уверенное, победное. Оплотом этому являются и наши достижения в спорте».

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.