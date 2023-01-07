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Сегодня, 12:58

ВАДА объявило окончательную сумму взноса, которую Россия должна выплатить в 2023 году

Виктория Кравченко
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В пресс-службе ВАДА рассказали, что Россия должна выплатить Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) в 2023 году обязательный ежегодный взнос в размере 1 267 023 долларов.

«Ежегодный взнос России в ВАДА в 2023 году составит 1 267 023 долларов», — сообщил представитель пресс-службы ТАСС.

Размер взноса России в 2022 году составлял 1 177 557. В 2021 году РФ заплатила 1 091 877 долларов.

Источник: https://tass.ru/sport/16751849
ВАДА
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