Тарасова: «На премии «Балабол года» победил бы Томас Бах»

Заслуженный тренер по фигурному катания Татьяна Тарасова высказалась о работе президента МОК Томаса Баха.

«За последний год Томас Бах столько всего наговорил. Уже не веришь ни единому его слову. У человека всегда семь пятниц на неделе. Сегодня он всех хочет объединить, завтра — разъединить. На премии «Балабол года» победил бы Томас Бах. Не знаю, как описать его работу точнее», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

В начале декабря 2022 года саммит МОК оставил в силе рекомендацию об отстранении спортсменов из России и Белоруссии от международных турниров. При этом Бах уже несколько раз подчеркивал, что решения об участии в соревнованиях должны приниматься исключительно по спортивному принципу.