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Париж-2024

Сегодня, 21:13

Тарасова назвала фото Исинбаевой в Париже рекламой российского спорта

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала рекламу в Париже с изображением российской прыгуньи с шестом, двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

«Они выставляют эту фотографию, говоря о том, что смотрите: это Олимпийские игры и это русские. Все понимают, что это Исинбаева, и, на мой взгляд, это огромная реклама Российской Федерации, российского спорта», — цитирует Тарасову ТАСС.

Елена Исинбаева. В Париже заметили рекламу Олимпиады-2024 с Исинбаевой и флагом России

Ранее во Франции заметили рекламу, на которой изображена Исинбаева с российским флагом.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены до участия в Играх в нейтральном статусе без флага и гимна. Им будет запрещено демонстрировать любую национальную символику.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Елена Исинбаева
Татьяна Тарасова
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