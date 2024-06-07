Чернышенко — об участии россиян в Олимпиаде: «Уже получили 49 лицензий по 7 видам спорта»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) превратился в организацию двойных стандартов и сделал все, чтобы не допустить российских спортсменов на летнюю Олимпиаду в Париже.

«В последнее время олимпийское движение переживает кризис — оно все больше ангажируется и политизируется, а сами Игры теряют свой спортивный соревновательный дух. МОК превратился в организацию двойных стандартов. И сделал все возможное, чтобы не допустить наших спортсменов на летнюю Олимпиаду, которая пройдет в Париже. Однако, преодолев все сложности, они уже получили 49 лицензий по 7 видам спорта — велосипедный спорт, спортивная борьба, тхэквондо, прыжки на батуте, теннис, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо», — сказал ТАСС Чернышенко.

При этом вице-премьер подчеркнул, что, несмотря на санкции, на соревнования под эгидой международных спортивных федераций допущены спортсмены в 30 видах спорта, в том числе в 13-ти олимпийских.

«Работа по участию наших спортсменов без ограничений в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх, безусловно, будет продолжена. Россия придерживается принципа «спорт вне политики». Мы открыты к взаимодействию с международными спортивными организациями, в том числе и с Международным олимпийским комитетом, и надеемся на сохранение диалога», — резюмировал Чернышенко.

8 декабря 2023 года МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Соревнований пройдут 26 июля по 11 августа.