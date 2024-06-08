Валуев о россиянах, которые выступят на Играх в Париже: «Нет гарантий, что не придется подписать отказ от страны»

Депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира по боксу по версии WBA Николай Валуев в интервью «СЭ» в кулуарах ПМЭФ высказал свое отношение к критериям допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024, которые предъявляет МОК.

«В первую очередь речь о том, что спортсмены, по сути, должны отказаться от своей страны. Раньше этот отказ предполагался лишь на спортивной площадке, а сейчас требования распространяются и на повседневную жизнь. Никто не гарантирует, что атлетам в последний момент не придется встать перед выбором, подписывать или не подписывать отказ от страны путем признания или непризнания СВО. Пусть будут к этому готовы», — сказал Валуев.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. На соревнованиях будут разыграны 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

Российские спортсмены допущены до участия в Играх в нейтральном статусе без флага и гимна. При этом атлеты смогут выступать лишь в индивидуальных видах спорта.