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Париж-2024

Сегодня, 13:14

Бутман поделился мнением о мелодии, под которую россиян будут награждать на Олимпиаде

Виктория Кравченко
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Народный артист РФ Игорь Бутман отреагировал на то, что на Олимпиаде в Париже не будет звучать гимн России.

«Тоника, субдоминанта, доминанта. Гимн очень важен, и если его не дают играть, то не имеет значение, что вместо него предлагают. Но хорошо, что не собачий вальс. Пускай ребята приезжают с медалями главное, и мы им сыграем и гимн наш, и Чайковского, и все что угодно», — цитирует Бутмана ТАСС.

19 марта МОК утвердил флаг и гимн нейтральных спортсменов. В случае завоевания золотых медалей россиян и белорусов будут награждать под специально созданную музыку без слов.

Источник: https://tass.ru/sport/21047581
Олимпиада
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