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Париж-2024

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Во Франции заметили рекламу Олимпиады-2024 с изображением Исинбаевой и флагом России

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Елена Исинбаева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Во Франции обнаружили рекламный плакат, на котором изображена двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева с российским флагом, сообщает РИА «Новости».

Помимо золотых медалей Игр-2004 и Игр-2008 на счету Исинбаевой бронза Олимпиады 2012 года. Прыгунья с шестом в ходе карьеры стала трехкратной чемпионкой мира и один раз чемпионкой Европы. В августе 2016-го спортсменка объявила о завершении выступлений.

В декабре 2023 года МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа.

Елена Исинбаева
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