Кафельников сообщил, что посетит Олимпиаду в Париже: «Еду, чтобы посмотреть на игру российских теннисистов»

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, будет ли следить за Олимпиадой в Париже.

«Я собираюсь поехать на Олимпиаду. Еду туда ради того, чтобы посмотреть на игру российских теннисистов. Надолго ли еду? На весь теннисный турнир», — сказал Кафельников «СЭ».

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.