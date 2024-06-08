Тарпищев оценил шансы Весниной поехать на Олимпиаду в Париж

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев допустил, что возобновившая карьеру Елена Веснина сможет отобраться на Олимпийские игры-2024 в Париж.

«Нам повезло, у нас нет запретов против командных соревнований. Что касается Олимпиады, мы попадаем в полном составе. Мы определили по рейтингу участников одиночного турнира. Пары определяются по парному рейтингу. У нас есть игрок мировой десятки — Вера Звонарева, она имеет право выбирать партнера. Сложность такая, что играют две пары, один микст и четыре одиночника. Что касается микстов и пар, тут много сложностей. Есть защищенный рейтинг у Весниной. Если выше этого рейтинга не будет других, соответственно, она попадет на Олимпиаду», — приводит слова Весниной ТАСС.

В нынешнем сезоне Веснина впервые после рождения ребенка вернулась на корт. Теннисистка побеждала на Играх-2016 в паре с Екатериной Макаровой, а на Олимпиаде-2020 в Токио стала серебряным призером в миксте с Асланом Карацевым.