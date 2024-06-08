Винер назвала истерикой реакцию Польши на олимпийскую квоту гимнастки Туголуковой

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер считает, что польская федерация гимнастики опустилась до истерики, пытаясь опротестовать право выступающей за Кипр экс-россиянки Веры Туголуковой принять участие в Олимпийских играх в Париже.

«На Олимпиаде будет выступать и бороться за первое место не одна девочка российского происхождения. Это и Дарья Варфоломеева из Германии, и Дарья Атаманова из Израиля. Ну и Туголукова, которая с годовалого возраста является гражданкой Кипра и сейчас выступает за Кипр. Все как положено.

Реакция Польши на успех Туголуковой — это уже истерика, самая настоящая истерика. А эта девочка только в этом году стала выступать на взрослом уровне. У нее еще все впереди», — цитирует ТАСС Винер.