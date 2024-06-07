Васильев объяснил, чего опасаться российским болельщикам на Олимпиаде в Париже
Васильев: «Российским болельщикам на Играх в Париже стоит опасаться провокаций»
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» заявил, что российским болельщикам стоит ждать провокаций на Олимпиаде в Париже.
«Насколько я знаю, нашим фанатам нельзя обозначать себя болельщиками России. Но найдутся отдельные элементы, которые будут выискивать их в качестве цели для провокации. Это могут быть обычные русофобы или специально настроенные люди», — сказал Васильев «СЭ».
8 декабря 2023 года МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа.
Александр Абустин
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