Медведев: «Самый популярный клуб в РПЛ — «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил «СЭ» на вопрос о том, какой клуб является самым популярным в России.

«Самые медийные клубы в России? Наверное, по-прежнему «Амкал» и «2Drots». Но в РПЛ самый популярный клуб — «Зенит», — сказал Медведев «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024.

«Зенит» в сезоне-2023/24 стал чемпионом России в шестой раз подряд и сделал требл — помимо национального первенства, команда выиграла Кубок и Суперкубок страны.