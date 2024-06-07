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Париж-2024

Сегодня, 10:11

В МОК рассказали, кто будет отвечать за безопасность российских спортсменов на Олимпиаде-2024

Сергей Разин
корреспондент
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В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) рассказали, кто будет отвечать за безопасность российских спортсменов.

«На Олимпийских играх 2024 года в Париже принимаются меры безопасности для всех делегаций и отдельных нейтральных спортсменов. Как всегда, за эти меры безопасности отвечают местные власти. Они проинформировали МОК о том, что в течение нескольких лет работали исходя из того, что потребуются самые строгие меры безопасности», — приводит ТАСС заявление пресс-службы МОК.

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Олимпиада-2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/21028181
Олимпиада
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