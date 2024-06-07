Фетисов считает, что Сену невозможно очистить до начала Олимпийских игр в Париже

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов считает, что реку Сену в Париже невозможно успеть очистить к началу летних Олимпийских игр.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, президент Франции Эммануэль Макрон, мэр Парижа Анн Идальго и исполнительный директор МОК Кристоф Дюби заявляли, что готовы искупаться Сене перед стартом Олимпиады.

«Залезть в воду и потом сразу бежать мыться — это просто такая пиар-акция. Но действительно очистить Сену за такое короткое время невозможно, она очень грязная», — цитирует Фетисова ТАСС.

1 июня сообщалось, что в Сену, на которой должна пройти часть соревнований Олимпийских игр 2024 года, из-за поломки систем на насосной станции попало около 50 миллионов литров сточных вод. При этом концентрация болезнетворных фекальных бактерий в реке и до этого инцидента превышала норму в два раза.