Каменский уверен, что нынешняя сборная России по хоккею претендовала бы на победу на Олимпиаде

Олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский заявил, что нынешнему составу сборной России было бы по силам бороться за победу на Олимпиаде и чемпионатах мира.

«Поколение мы не должны потерять. Ребята играют, у нас свой сильный чемпионат — КХЛ. Они всегда в тонусе, с удовольствием едут в сборную. Я вижу, с какими глазами ребята приезжают в национальную команду. Они с удовольствием тренируются, показывают такие матчи, как с Казахстаном.

Я считаю, эта сборная способна на многое. Есть конкуренция. Кто попадает в сборную, старается играть лучше в своем клубе. Еще молодежь подрастает. У тренеров сборной есть выбор. Способна ли была бы эта сборная биться за победу на Олимпиаде и чемпионатах мира? Конечно, а другого мнения и быть не должно. Мы должны всегда смотреть в будущее. У сборных России и СССР всегда была одна цель — победа на любом турнире», — сказал Каменский Metaratings.ru.

Независимый дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (ИИХФ) отклонил апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) на отстранение сборной России от турниров.