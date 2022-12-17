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Сегодня, 18:48

Матыцин: «На время действия санкций российская сторона полностью имплементировала решение CAS»

Алина Савинова
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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что российская сторона полностью исполняла решение Спортивного арбитражного суда (CAS) на время действия санкций.

«Действие санкций CAS завершено, все ограничения в отношении российских спортсменов по этому решению сняты. Об этом ВАДА официально проинформировало все заинтересованные стороны официальным письмом. Мы надеемся и делаем все возможное, чтобы российские спортсмены достойно вернулись в мировой спорт и могли выступать под российским флагом и гимном. На время действия санкций российская сторона полностью имплементировала решение CAS, в том числе по выполнению финансовых обязательств.

Итоги недавнего олимпийского саммита в Лозанне подтверждают, что эффективный диалог — единственный выход из сложившейся ситуации. Наша страна неоднократно подтверждала статус надежного партнера, демонстрируя высочайший уровень проведения крупных спортивных мероприятий и обеспечивая серьезную конкуренцию спортсменам на Олимпийских играх и чемпионатах мира", — приводит ТАСС слова Матыцина.

Согласно решению CAS, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Источник: https://tass.ru/sport/16622173
Олег Матыцин
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