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Cысоев — о Бахе: «Думаю, что самый главный его друг на текущий момент — это американцы, возможно — англичане»

Валерий Cысоев поделился мнением о позиции Томаса Баха
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Член президиума исполкома Олимпийского комитета России Валерий Сысоев поделился мнением о позиции президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Многие забывают, что Международный олимпийский комитет — это организация, в которую входит гораздо большее количество стран, нежели в Организацию Объединенных Наций. И, став руководителем такой организации, тем более переизбравшись на второй срок, у любого закружится голова.

У большинства руководителей подобного ранга неизменно возникает вопрос: «А кем я буду потом?»

Для того чтобы это «потом» себе обеспечить, нужно с кем-то дружить. С Россией Бах сейчас не дружит. Думаю, что самый главный его друг на текущий момент — это американцы, возможно — англичане. Тем более что уже началась кампания по выдвижению нового президента МОК», — приводит слова Сысоева RT.

7 июня Томас Бах на Генеральной ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) в Лозанне заявил, что отстранение российских спортсменов от международных соревнований призвано в первую очередь защитить их самих.

9 июня олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене опубликовала открытое письмо к Баху, в котором обвинила его в лицемерии и выразила уверенность в том, что ему не хватит смелости и достоинства отменить отстранение российских атлетов от международных соревнований.

 

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1013276-sysoev-tomas-bah-povedenie
Томас Бах
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