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Сегодня, 11:01

Юристы оценили возможность выхода ОКР из состава европейских комитетов

Сергей Разин
корреспондент
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Спортивные юристы Анна Анцелиович и Сергей Алексеев поделились мнением о возможном выходе Олимпийского комитета России из состава Европейских олимпийских комитетов.

«Теоретически любой национальный олимпийский комитет входит в европейский комитет добровольно по заявлению. Решается этот вопрос в высшем органе управления, на конгрессе. Точно так же любой национальный олимпийский комитет может выйти из европейского по решению того же органа, который принимал, то есть конгресса. Такой путь предусмотрен в соответствии с уставом Европейского олимпийского комитета», — приводит слова Алексеева РБК.

«Членство в любой организации — дело добровольное, можно как вступить в нее, так и выйти из нее в любой момент. Члену достаточно выслать официальное уведомление о желании прекратить членство. Вступление требует одобрения руководящего органа, а выход обычно такого одобрения не требует», — заявила Анцелиович.

Ранее президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что комитет рассмотрит выход из состава Европейских олимпийских комитетов.

Источник: https://sportrbc.ru/news/62a2c47a9a7947cd8c53b63a
ОКР
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