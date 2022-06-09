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Сегодня, 16:18

ОКР не допустили до Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) не допустили ОКР к участию в Генеральной ассамблее международной организации.

«Мы не допущены к генеральной ассамблее ЕОК. Мы будем вынуждены на это ответить юридическими шагами. Нами это будет оспорено. Решение ЕОК было неожиданным. Мы запросили мнение членов комиссии спортсменов, юридической комиссии ОКР о целесообразности нашего членства в ЕОК. Как только мы получим эти рекомендации, мы примем соответствующие решения. Впервые я встречаю разногласия в этой связи между МОК и ЕОК, мы наблюдаем сейчас нарушение целостности олимпийского движения», приводит слова Позднякова ТАСС.

В начале марта исполком EOK принял решение о том, что российские спортсмены не будут допущены до участия в зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в финском Вуокатти. Позднее организация продлила отстранение россиян и белорусов от соревнований под эгидой организации.

11 марта ОКР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на это решение.

Источник: https://tass.ru/sport/14869137
Олимпиада
Станислав Поздняков
ОКР
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