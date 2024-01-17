В ОКР уверены в участии россиян в юношеских Олимпийских играх 2026 года

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) заявил, что в организации уверенны, что отечественные спортсмены смогут выступить на юношеских Олимпийских играх 2026 года.

«Не всегда ранее юные спортсмены могли адаптироваться к взрослым соревнованиям, и в районе 18-20 лет они уходили из спорта. Для нас ориентиром является 2026 год, юношеские Олимпийские игры в Сенегале. Мы готовим программу по подготовке спортсменов к 2026 году. Мы отдаем себе отчет, что сейчас готовим спортсменов в олимпийскую команду 2028 года», — приводит слова Позднякова ТАСС со ссылкой на «Россия 24».

Летние юношеские Олимпийские игры 2026 года планируется провести в Сенегале с 31 октября по 13 ноября.

Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря объявил о решении допустить в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже. При этом рекомендации МОК не распространяются на командные виды спорта.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила российские и белорусские команды от участия в международных турнирах. В марте прошлого года отстранение было продлено на текущий сезон.