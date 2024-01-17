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Поздняков: «Россия нацелена на участие в Олимпиаде-2028 в США»

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Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
Станислав Поздняков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что Россия намерена полноценно принять участие в юношеских Олимпийских играх 2026 года.

«Для нас ориентиром является 2026 год — юношеские Олимпийские игры, которые должны пройти в Сенегале», — цитирует РИА Новости Позднякова со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

По его словам, существует высокая степень уверенности, что российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях, которые пройдут с 31 октября по 14 ноября 2026 года в Дакаре.

«Мы в ОКР готовим программу подготовки наших спортсменов к 2026 году. Исходя из того, что следом будут Игры в Лос-Анджелесе, отдаем себе отчет, что через резерв готовим программу к Олимпийским играм-2028», — сказал Поздняков.

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В декабре 2023 года МОК объявил о допуске российских и белорусских атлетов на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев.

Источник: rsport.ria.ru
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