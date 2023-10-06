В МОК изучают включение в ОКР представительств новых регионов России

Международный олимпийский комитет (МОК) подробно изучает обстоятельства включения в состав Олимпийского комитета России (ОКР) олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

«В настоящее время МОК выясняет все подробности сложившейся ситуации», — приводит заявление МОК ТАСС.

Президент ОКР Станислав Поздняков 5 октября заявил о принятии в состав организации Олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.