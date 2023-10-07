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МОК обсудит включение в Олимпийский комитет России советов новых регионов по запросу Украины

Алина Савинова
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Международный олимпийский комитет (МОК) на заседании исполкома обсудит включение в состав Олимпийского комитета России (ОКР) олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства молодежи и спорта Украины.

Ранее глава НОК Украины Вадим Гутцайт направил официальное письмо на имя президента МОК Томаса Баха с просьбой изучить вопрос о санкциях на ближайшем заседании исполкома организации, которое состоится в Мумбаи с 12 по 14 октября. По информации источника, Бах в ответ на письмо сообщил, что МОК начал процедуру расследования и обсудит вопрос на заседании исполкома.

Олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей стали членами Олимпийского комитета России 5 октября.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231007/mok-1901175358.html
МОК
ОКР
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