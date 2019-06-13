Станислав Поздняков: "Сборная России поборется за первое общекомандное место на Европейских играх"

Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что российская команда рассчитывает завоевать 30 золотых медалей на Европейских играх, которые пройдут в Минске.

– Ожидается, что в Европейских играх примут участие около четырех тысяч спортсменов из пятидесяти стран, – отметил глава ОКР. В Минске будет разыгран 201 комплект наград, а соревнования по восьми видам спорта являются отборочными к Токио-2020. При этом в ряде видов спорта предусмотрен прямой отбор на Олимпиаду. Российские спортсмены примут участие во всех видах программы. Состав нашей команды включает 225 спортсменов: 101 женщина и 124 мужчины. Средний возраст – 26 лет. Самой молодой спортсменкой сборной является Анастасия Паршина, которой 15 лет, самый опытный Алексей Алипов – ему 44 года.

Кроме того, в нашей команды олимпийские чемпионы по борьбе Садулаев и Воробьева, а также по художественной гимнастике Бирюкова, Максимова, Толкачева. 48 спортсменов выступали на первых Играх в Баку, при этом 18 из них являются действующими победителями. По оценке наших специалистов мы можем рассчитывать в Минске на 70 медалей, 30 из них высшего достоинства. Надеюсь, мы поборемся за первое общекомандное место. Знаменосцем российской команды будет семикратный чемпион мира по самбо и действующий победитель Игр Артем Осипенко. (Мария Маркова)