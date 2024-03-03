Спортсмены из России будут допущены без ограничений на «Олимпиаду на стероидах»

Президент проекта «Олимпийские игры на стероидах» Арон Д'Соуза заявил, что российские спортсмены будут допущены без ограничений на соревнования.

«Все спортсмены на «Улучшенных играх» будут соревноваться как отдельные лица, а не как представители государств. К соревнованиям приглашаются спортсмены из всех стран», — приводит ТАСС слова Д'Соузы.

2 февраля появилась информация о том, что американский миллиардер Питер Тиль намерен организовать Олимпийские игры для спортсменов, употребляющих допинг и стероиды (Enhanced Games). На данный момент на участие в соревнованиях подано около 900 заявок.

При этом Международный комитет честной игры (CIFP), Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выступили против идеи проведения «Олимпийских игр на стероидах».